Отметь все предложения, в которых неправильно расставлены или отсутствуют знаки ??репинания: * В конце мая появляются первые грибы сморчки и строчки. Бобр вынырнул из воды, начал отряхиваться, причесываться. Мы очень торопил...
Русский язык
Отметь все предложения, в которых неправильно расставлены или отсутствуют знаки ??репинания: * В конце мая появляются первые грибы сморчки и строчки. Бобр вынырнул из воды, начал отряхиваться, причесываться. Мы очень торопились но так и не успели засветло добраться до города. Густой туман лежал над черными прудами, над лугами и озерами. Мы не шли, а тихо брели по узким улочкам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НЕПРАВЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В конце мая появляются первые грибы сморочки и строчки. Мы очень торопились но так и не успели засветло добраться до города.
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