1дм 42см - 37 см=....см
Математика
1дм 42см - 37 см=....см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 дм 42 см - 37 см = 52 см - 37 см = 15 см Ответ: 15 см
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