1.Запиши предложения, найди местоимения, подчеркни их правильно, определи разряд местоимений. Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боле. Увидел он то же самое, что видел и до полудня: равнину, холмы, лиловую даль. От...

Русский язык

1.Запиши предложения, найди местоимения, подчеркни их правильно, определи разряд местоимений. Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боле. Увидел он то же самое, что видел и до полудня: равнину, холмы, лиловую даль. От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, поднёс его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играет на своей скрипке. 2.Исправь грамматические ошибки. Егонная мать, думаю по вас , с мной, в сколька метрах? 3.Напиши в сочетаниях «не» или «ни». Н…кто не спросил, явился н…с чем, н…чего раздражаться, не боялся н…чего. 4.Подбери к глаголам подходящие по смыслу отрицательные местоимения и запиши словосочетания. Не встречался ……… , не разговаривал ………, не советовал ………, не видел ………. 5.Списать текст, вставить пропущенные буквы, раскрывая скобки. Рыжая собач…нка пр…жалась к двери под…езда, беспомощно повизгивала и др…жала от холода. Ей хотелось обогрет…ся, но (не, ни)кто (не, ни)спешил ей на помощь. Вдруг кто(то) т…лкнул дверь. Собака вскочила, увид…ла (не, ни)высокого человека в кож…ом пальто. Она доверчиво пр…к…снулась (к)его руке. Он стр…хнул (с)её спины снег и поманил рукой. От радости она зав…зжала. (По А. Чехову.) 6.Выпиши местоимения из текста и произведи их морфологический разбор. Все от дождика промокли. Люди ходят и от счастья Ничего сказать не могут. 7.. Найди ошибки в употреблении местоимений. Запиши предложения в исправленном виде. · Он снял шапку с головы и подбросил её вверх. · Экскурсовод познакомила нас с темой экскурсии, и мы много от неё узнали интересного. · Барыня приказала убрать щенка .Он выполнил её указание

Автор: Гость