1.Заполните пропуски правильными формами глаголов. I usually _ till eight.(work) They _ to school by bus. (not go) 2. Заполните пропуски глаголами do, does, don't, doesn't. '_ you often ride a bicycle?' 'Yes, I _ .' How of...

Английский язык

1.Заполните пропуски правильными формами глаголов. I usually _ till eight.(work) They _ to school by bus. (not go) 2. Заполните пропуски глаголами do, does, don't, doesn't. '_ you often ride a bicycle?' 'Yes, I _ .' How often _ Mary visit her parents? 3.Дайте ответы на вопросы, используя сокращенные отрицательные формы. Does your brother study much? – Yes,_ . Does your sister work at the university? – No,_ . 4.Постройте специальный вопрос из приведенных ниже частей предложения. Образец: you / live / Why / in Tomsk? - Why do you live in Tomsk? play / Why / Kevin / tennis? 5.Заполните пропуски правильными формами глаголов. My grandfather a newspaper at the moment. (read) 6.Постройте правильно вопросы Laura / write / the article / for the conference? Kate / tell / our colleagues / about / the meeting / yet? 7.Выберите предложение, неверно оформленное грамматически. What time do you do your homework? Does you live in a big city? Henry never goes shopping alone. 8.Sonia _ any tickets to Moscow. (not buy) 9.Заполните пропуски глаголами does (doesn't), do (don't), did (didn't). I _ like swimming. How _ German get to work? Last year we had Mathematics but we _ have Geometry 10.Образуйте от глагола в скобках правильную (полную) форму. We _ snails. (not eat) 11.Выберите верный вариант. Have you ... been to California? ever never sometimes

