Найти углы паралеограмма, если сумма пары противоположных углов равна 80°
Геометрия
Найти углы паралеограмма, если сумма пары противоположных углов равна 80°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)80/2=40 градусов 1 угол( т.к. в параллелограмме противоположные углы равны) 2) 180-40=120 градусов угол параллелограмма (т.к. в параллелограмме сумма однасторонних углов ровна 180градусам) ответ: 120,40,120,40
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