10 класс. IV вариант. А 1. Функциональная группа ---СООН присутствует в молекуле 1) уксусной кислоты 3) формальдегида 2) этилацената 4) фенола А 2. Продуктом окисления бензальдегида является 1) фенол 2) бензойная кислота 3)бенз...

Химия

10 класс. IV вариант. А 1. Функциональная группа ---СООН присутствует в молекуле 1) уксусной кислоты 3) формальдегида 2) этилацената 4) фенола А 2. Продуктом окисления бензальдегида является 1) фенол 2) бензойная кислота 3)бензол 4) бензиловый спирт А 3. Формальдегид не реагирует с 1) Cu(OH)2 2) O2 3) H2 4) CH3OCH3 А 4. Уксусная кислота не взаимодействует с 1) медью 2)гидрокарбонатом калия 3) карбонатом натрия 4) метанолом А 5. При взаимодействии метанола с пропионовой кислотой (в присутствии H2SO4) образуется 1) пропилформиат 2) метилформиат 3) метилпропаноат 4) пропилацетат А 6. Уксусная кислота не взаимодействует с 1) CuO 2) Cu(OH)2 3) Na2CO3 4) Na2SO4 А 7. Уксусная кислота не реагирует с 1) NaOH 2) C2H5OH 3) CO2 4) Cl2 А 8. В реакцию «серебряного зеркала» может вступать каждое из двух веществ: 1) муравьиная кислота и уксусная кислота 2) пропионовая кислота и пропаналь 3) уксусная кислота и этаналь 4) муравьиная кислота и метаналь А 9. Для превращения жидких жиров в твёрдые используют 1) раствор KOH 2) раствор HCl 3) кислород 4) водород В 1. Установите соответствие между названием органического вещества и классом, к которому оно принадлежит. А) гептан 1) алкен Б) пропанол-2 2) алкан В) бутаналь 3) спирт Г) этилен 4) алкин 5) альдегид В 2. Глицерин будет реагировать с 1) натрием 2) хлороводородом 3) серой 4) водород 5) кислородом 6) оксидом углерода (IV) С 1. Составить уравнения реакций по схеме: О Н—С СН3ОН СН3ОNa Н CH3Cl CH3—CH3 C 2. При взаимодействии 8,8 г предельной кислоты с 3,2 г этанола образовался сложный эфир. Определите формулу кислоты. заранее спасибо

Автор: Гость