Для гирлянды сделали 126 колец из синей бумаги и 57 таких же колец из красной бумаги.??сего израсходовали 3294 см квад,бумаги.Сколько бумаги каждого цвета прошло на гирлянды.

Математика

Для гирлянды сделали 126 колец из синей бумаги и 57 таких же колец из красной бумаги.??сего израсходовали 3294 см квад,бумаги.Сколько бумаги каждого цвета прошло на гирлянды.

Автор: Гость