Для гирлянды сделали 126 колец из синей бумаги и 57 таких же колец из красной бумаги.??сего израсходовали 3294 см квад,бумаги.Сколько бумаги каждого цвета прошло на гирлянды.

Математика
Для гирлянды сделали 126 колец из синей бумаги и 57 таких же колец из красной бумаги.??сего израсходовали 3294 см квад,бумаги.Сколько бумаги каждого цвета прошло на гирлянды.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 126+57=183 всего колец 2) 3294÷183=18 на одну 3) 18×126=2268 синего цвета 4) 18×57=1026 красного цвета
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