КТО ХОРОШО ЗНАЕТ УРАВНЕНИЯ 1)Х:9=810:3 2)Х:8=280:4 3)52:Х=193-180 4)Х-984=63*5 5)5603-Х-2874:6 6)Х+578=196*3 7)367-Х=78 8)К:3=72:9 9)900:Х=15*6 10)К*9=130+140 11)В:9=200-120 12)164-С=7*200:9 кто решит прищнаю лучшим ответом и п...

Математика

КТО ХОРОШО ЗНАЕТ УРАВНЕНИЯ 1)Х:9=810:3 2)Х:8=280:4 3)52:Х=193-180 4)Х-984=63*5 5)5603-Х-2874:6 6)Х+578=196*3 7)367-Х=78 8)К:3=72:9 9)900:Х=15*6 10)К*9=130+140 11)В:9=200-120 12)164-С=7*200:9 кто решит прищнаю лучшим ответом и поставлю "спасибо" заранее блогадарю пж решите а кто попусту напишет подам жалобу!

Автор: Гость