На каком рисунке показан угол падения солнечных лучей, при котором земная поверхность будет получать наибольшее количество солнечного тепла?
География
На каком рисунке показан угол падения солнечных лучей, при котором земная поверхность будет получать наибольшее количество солнечного тепла?
Ответ(ы):
Гость:
Ну конечно же это А т.к. лучи солнца находиться в прямом положении.
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