Выразите в метрах ; a)480км;480дм;480см;480мм; b)525км;525дм;525см;525мм; d)3км;3дм;3см;3мм; г)67км;67см;67дм;67мм с решением да 30 Б

Гость: Гость:

А) 480 000 м, 48 м, 4,8 м, 0,48 м б) 525 000 м, 5,25 м , 0,525 м, 0,0525 м d) 3 000 м , 0,3 м, 0,03 м , 0,003м г) 67000 м, 6,7 м , 0,67 м , 0,067 м