На месте каких цифр должны быть запятые? К несчастью (1) его никто (2) конечно (3) не остался равнодушным. К несчастью (4) проливные дожди не прекращались.

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На месте каких цифр должны быть запятые? К несчастью (1) его никто (2) конечно (3) не остался равнодушным. К несчастью (4) проливные дожди не прекращались.

Автор: Гость