На месте каких цифр должны быть запятые? К несчастью (1) его никто (2) конечно (3) не остался равнодушным. К несчастью (4) проливные дожди не прекращались.
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На месте каких цифр должны быть запятые? К несчастью (1) его никто (2) конечно (3) не остался равнодушным. К несчастью (4) проливные дожди не прекращались.
Ответ(ы):
Гость:
К несчастью (1) его никто, (2) конечно, (3) не остался равнодушным. К несчастью , (4) проливные дожди не прекращались. № 2, 3 , 4
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