Помогите 3 номер только 3!
Математика
Помогите 3 номер только 3!
Ответ(ы):
Гость:
А) у= 9/16 * 1/3 = 3/16 б) х= 3/4 * 8 = 6 в) а= 16/25 * 1/4 = 4/25 = 0,16
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