1.Последовательность задана формулой уn=-2/3n-1.Найдите седьмой член последовательности 2.Укажите последовательность ,которая является арифметической прогрессией а)100;81;64.. б)3;9;27... в)1/3;1/4;1/5... г)1,3;1,8;2,3... 3....
Алгебра
1.Последовательность задана формулой уn=-2/3n-1.Найдите седьмой член последовательности 2.Укажите последовательность ,которая является арифметической прогрессией а)100;81;64.. б)3;9;27... в)1/3;1/4;1/5... г)1,3;1,8;2,3... 3.Дана арифметическая прогрессия (аn).Вычислите а9,если а1=4,d=-1,5
Ответ(ы):
Гость:
1) y7=-2/21-1=-23/21=-1 2/21 2) г), т.к. 1,8-1,3=2,3-1,8=0,5 3) a9=a1+8d=4+8*(-1.5)=4+12=16
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