Найди корни уравнений 7x+7=37-3x
Математика
Найди корни уравнений 7x+7=37-3x
Ответ(ы):
Гость:
7х+7=37-3х 10х=30 х=30:10 х=3
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