Соборное уложение 1649 года считалось действующим законодательным актом для царст??ования...
История
Соборное уложение 1649 года считалось действующим законодательным актом для царст??ования...
Ответ(ы):
Гость:
До царствования Николая I
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