Что можно считать справедливым наказанием?всегда ли судебное решение справедлив???

Обществознание
Что можно считать справедливым наказанием?всегда ли судебное решение справедлив???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наказание, которое заслужил человек. Например, за тяжкие преступление, за воровство, мошенничества и тд. Я думаю, что да, всегда судебные решения справедливы, ну может и бывают исключения
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