8 монет по 5 копеек подели поровну а)между двумя;б)между четырьмя.Сколько монет по 5??опеек получит каждый?Сколько денег достанется каждому?

Гость: Гость:

А) по 80 монет (потому что 5 копеек * 80 монет = 400 копеек, а 100 копеек это 1 рубль, следовательно = 4 рубля) б) по 20 монет (потому что 5 копеек * на 40 монет = 200 копеек, а 100 копеек это 1 рубль, следовательно = 2 рублям)