8 монет по 5 копеек подели поровну а)между двумя;б)между четырьмя.Сколько монет по 5??опеек получит каждый?Сколько денег достанется каждому?
Математика
8 монет по 5 копеек подели поровну а)между двумя;б)между четырьмя.Сколько монет по 5??опеек получит каждый?Сколько денег достанется каждому?
Ответ(ы):
Гость:
А) по 80 монет (потому что 5 копеек * 80 монет = 400 копеек, а 100 копеек это 1 рубль, следовательно = 4 рубля) б) по 20 монет (потому что 5 копеек * на 40 монет = 200 копеек, а 100 копеек это 1 рубль, следовательно = 2 рублям)
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