В "повести об Азовском осадном сидении" турки и татары бежали, потому, что...

История
В "повести об Азовском осадном сидении" турки и татары бежали, потому, что...
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Автор: Гость
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Гость:
Им привиделись небесные воины))))
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