Какие птицы вернутся к нам из теплых стран
Окружающий мир
Какие птицы вернутся к нам из теплых стран
Ответ(ы):
Гость:
Ласточки, лебеди, аисты,
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