Какие птицы вернутся к нам из теплых стран

Окружающий мир
Какие птицы вернутся к нам из теплых стран
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ласточки, лебеди, аисты, 
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