Как образуется вопрос к подлежащему?В каких случаях к глаголу добавляется опостр??ф s?
Английский язык
Как образуется вопрос к подлежащему?В каких случаях к глаголу добавляется опостр??ф s?
Ответ(ы):
Гость:
Вопрос к подлежащему образуется так Who(кто) или What(что) затем все преложение без подлежащего. Опостроф приписывается в past simple, когда подлежащие стоит в форме 3 лица(she,he,it)
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