Подскажите плиз разбор слова по составу слово рождается
Русский язык
Подскажите плиз разбор слова по составу слово рождается
Ответ(ы):
Гость:
Рожд корень,а суффикс,ет окончание,ся возвратный постфикс
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