10 . с решением .пожалуйста.
Математика
10 . с решением .пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р(А) = m / n Р(А) – вероятность события А, m – число благоприятствующих исходов, n – общее число всевозможных исходов.m = 160 n = 160 + 40 = 200 Р(А) = 160 / 200 = 0,8Ответ: 0,8
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