10 тысяч листов бумаги расскладывают в пачки по125 листов сколько получится пачек
Математика
10 тысяч листов бумаги расскладывают в пачки по125 листов сколько получится пачек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы получить количество пачек нужно все количество бумаги поделить на количество бумаги в одной пачке . 10000/125=80 пачек
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