Какие материки омывают: Тихий океан, Северный Ледовитый океан, Южный океан, Индийский океан, Атлантический океан. (Писать раздельно по группам)

Гость: Гость:

Тихий океан: Евразия, Северная и Южная Америка, Австралия. Северный ледовитый: Евразия и Северная Америка. Индийский океан: Евразия, Африка, Австралия. Атлантический океан: Евразия, Африка, Северная и южная Америка Южный: Антарктида