Какие материки омывают: Тихий океан, Северный Ледовитый океан, Южный океан, Индийский океан, Атлантический океан. (Писать раздельно по группам)
География
Какие материки омывают: Тихий океан, Северный Ледовитый океан, Южный океан, Индийский океан, Атлантический океан. (Писать раздельно по группам)
Ответ(ы) на вопрос:
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Тихий океан: Евразия, Северная и Южная Америка, Австралия. Северный ледовитый: Евразия и Северная Америка. Индийский океан: Евразия, Африка, Австралия. Атлантический океан: Евразия, Африка, Северная и южная Америка Южный: Антарктида
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