100 баллов! Нужна очень ваша помощь!

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Алгебра
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя часть Правая часть Подставляем в неравенство Основание 5 > 1, поэтому при переходе к показателям знаки остаются.
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