Раскройте на примере общественной жизни современной России любые три функции политических партий в политической жизни общества! СРОЧНО!!!!!!

Обществознание
Раскройте на примере общественной жизни современной России любые три функции политических партий в политической жизни общества! СРОЧНО!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Политическая партия "Единая Россия" - отстаивают интересы народа; 2. Партия "Патриоты России" - выступает за распространение патриотического мировоззрения и они стремятся объединить всех граждан страны, кто заинтересован в процветании Родины; 3. ЛДПР - отстаивает права граждан и их интересы.
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