Раскройте на примере общественной жизни современной России любые три функции политических партий в политической жизни общества! СРОЧНО!!!!!!

Гость: Гость:

1.Политическая партия "Единая Россия" - отстаивают интересы народа; 2. Партия "Патриоты России" - выступает за распространение патриотического мировоззрения и они стремятся объединить всех граждан страны, кто заинтересован в процветании Родины; 3. ЛДПР - отстаивает права граждан и их интересы.