10слов именик .прикметник. диесловав

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10слов именик .прикметник. диесловав
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10  іменників Дівчина,Хлопець,Сонце,Хмари,Небо,Земля,Вода,Повітря,Пар,Дим10 прикметнків  золотий,блакитий,український,земляний,весняний,зимовий,гарний,гарячий,сонячний,домашній10 дієслівмалює,читає,пише,розмовляє,танцює,кричить,шепоче,дивиться,біжить,стрибає

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