12:26=b(остаток12) решите пожалуйста
Математика
12:26=b(остаток12) решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12:26=b(остаток12) 12+(b:26)=12 b:26=12-12 b:26=0 b=0*26 b=0
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