Сумма первой и второй сторон треугольника равна 27 см второй и третьей сторон-41см первой и третьей сторон-32см чему равен периметр треугольника ? Чему равна длина второй стороны треугольника ?

Математика
Сумма первой и второй сторон треугольника равна 27 см второй и третьей сторон-41см первой и третьей сторон-32см чему равен периметр треугольника ? Чему равна длина второй стороны треугольника ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она состоить вот так вот шясь 27+32+41=100
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