Сумма первой и второй сторон треугольника равна 27 см второй и третьей сторон-41см первой и третьей сторон-32см чему равен периметр треугольника ? Чему равна длина второй стороны треугольника ?

Математика

Сумма первой и второй сторон треугольника равна 27 см второй и третьей сторон-41см первой и третьей сторон-32см чему равен периметр треугольника ? Чему равна длина второй стороны треугольника ?

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