Нужен один пример из литературы, подходящий для сочинения ЕГЭ, на тему "разуму не постичь надобностей сердца "

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В литературе много примеров тому, как чувство владеет человеком, а разум порой отказывается верить очевидному. Лев Николаевич Толстой в своем романе " Война и мир" представляет вниманию читателя героев, по-разному относящихся к этой проблеме. Порывистая Наташа Ростова, сентиментальный Пьер Безухов, храбрейший Николай Ростов противопоставлены высокомерной Элен Курагиной и лживому Анатолю Курагину.Все столкновения в эпопее происходят потому, что людьми руководят эмоции. Например, юная Наташа не может дождаться Андрея Болконского, ушедшего на войну, ей постоянно требуется подтверждение любви со стороны жениха. Он - далеко, а Анатоль, такой обаятельный, говорящий красивые слова, - рядом. И вот героиня думает о том, покинуть ли ей любимого или все- таки дождаться? Ум с сердцем явно не в ладу. И только случайность помешала Наташе бежать с Курагиным. Бросить камень в молодую девушку едва ли кто сможет, ибо мы читаем ее раскаяние в том, что в мыслях она согрешила.