Вставь пропущенное делимое чтобы получились верные записи ÷6=12(ост3
Математика
Вставь пропущенное делимое чтобы получились верные записи ÷6=12(ост3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*12+3=75 75:6=12 (ост 3)
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