Как надо одеваться на прогулку или в поход летом и зимой

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Если жаркое лето - футболку/майку, шорты/юбку короткую, можно носки Если прохладное лето - кофту с длинным рукавом или футболку со спортивной кофтой поверх, джинсы или штаны/юбка с не очень плотными колготками Если осень - кофту, свитер/спортивную кофту сверху, пальто (желательно не промокаемое), джинсы без дырок/теплая юбка с плотными колготками. Если дождливая осень - кофта, сверху плотный свитер, непромокаемая куртка/ уплотненный плащ, джинсы или штаны, шапку, если совсем холодно -шарф, перчатки. Зимой - Кофту с длинными рукавами, свитер/теплая кофта сверху, сверху теплую зимнюю куртку ( не промокаемую), плотные колготки, зимние не промокаемые плотные штаны, шапку, шарф, варежки/перчатки. Весной - кофту/футболку(если тепло), не промокаемое пальто, шапка, шарф если холодно, плотные колготки с юбкой или джинсы без дырок с носками.