12 ,__ ,__,7 ,15,20.среднее арифметическое 13первый в 2раза больше второго
Математика
12 ,__ ,__,7 ,15,20.среднее арифметическое 13первый в 2раза больше второго
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#2 число:12:2=6 #3 число:(12+6+x+7):4=13 25+x=52 x=27
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