12% автомашин таксомоторного парка находятся в эксплутации более 10 лет, остальные ??ашины новее. сколько всего машин в таксомоторном парке, если количество старых равно 36 ??? помогите пожалуйста
Математика
12% автомашин таксомоторного парка находятся в эксплутации более 10 лет, остальные ??ашины новее. сколько всего машин в таксомоторном парке, если количество старых равно 36 ??? помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12%=36; 100%=х Отсюда х=36*100/12=300. Ответ 300
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