12% автомашин таксомоторного парка находятся в эксплутации более 10 лет, остальные ??ашины новее. сколько всего машин в таксомоторном парке, если количество старых равно 36 ??? помогите пожалуйста

Математика

12% автомашин таксомоторного парка находятся в эксплутации более 10 лет, остальные ??ашины новее. сколько всего машин в таксомоторном парке, если количество старых равно 36 ??? помогите пожалуйста

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