СРОООООЧНО!!!!!25 БАЛЛОВ напишите пожалста описание себя типа(хорошая,умная не мусо??ю занимаюсю счпортом итд) про девушку 8 класс (желательно побольше) ;-))) заранее спасибо )))

Гость: Гость:

Я ученица 8 класса. Учусь на отлично. Наверняка дальше так продолжится. Я умная девочка и на меня можно положиться. Я никогда не порчу окружающую среду, даже если увижу что кто-то мусорит я сразу же говорю ему чтобы он так не делал. Мои одноклассники всегда меня поддерживают. Все говорят мне свои секреты. И я их храню. Я очень хорошая девочка, как говорят наши знакомые. Еще я занимаюсь спортом. Я иду на каратэ. Я очень люблю этот вид спорта. Все меня хвалят и любят.