12 одинаковых шапок пошло 36 мотков пряжи и столько же мотков пряжи на 6 шарфов во ск??лько раз больше пошло шерсти на один шарф чем на одну шапку
Математика
12 одинаковых шапок пошло 36 мотков пряжи и столько же мотков пряжи на 6 шарфов во ск??лько раз больше пошло шерсти на один шарф чем на одну шапку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На одну шапку 3 мотка, на один шарф 6 мотков, соответственно в два раза больше мотков на шарф.
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