12 одинаковых шапок пошло 36 мотков пряжи и столько же мотков пряжи на 6 шарфов во ск??лько раз больше пошло шерсти на один шарф чем на одну шапку

Математика

12 одинаковых шапок пошло 36 мотков пряжи и столько же мотков пряжи на 6 шарфов во ск??лько раз больше пошло шерсти на один шарф чем на одну шапку

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