1280000 : 100 * x = 29000
Математика
1280000 : 100 * x = 29000
Ответ(ы):
Гость:
1280000:100*х=29000 100*х=1280000:29000 100*х=44,1 х=44,1:100 х=0,441
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