(12m-5m)'4=252 если что там стоит умножить где 4 решите уравнение
Математика
(12m-5m)'4=252 если что там стоит умножить где 4 решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(12m-5m)*4=252 7m*4=252 7m=252:4 7m=63 m=63:7 m=9 Ответ.m=9
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