13 Плизз на завтра!!

Гость: Гость:

Аристотель любил мир, в котором жил, жаждал познать его, овладеть сутью всего сущего, проникнуть в глубинный смысл предметов и явлений и передать свои знания последующим поколениям, предпочитая сообщение точных фактов. Одним из первых он основал науку в самом широком её понимании: впервые создал систему природы – физику, определяя её основное понятие – движение. В его творчестве не было ничего важнее изучения живых существ, а, значит, и биологии: он раскрывал суть анатомии животных, описывал механизм движения четвероногих, изучал рыб и моллюсков.