#13 Плизз на завтра!!

Биология
#13 Плизз на завтра!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аристотель любил мир, в котором жил, жаждал познать его, овладеть сутью всего сущего, проникнуть в глубинный смысл предметов и явлений и передать свои знания последующим поколениям, предпочитая сообщение точных фактов. Одним из первых он основал науку в самом широком её понимании: впервые  создал систему природы – физику, определяя её основное понятие – движение. В его творчестве не было ничего важнее изучения живых существ, а, значит, и биологии: он  раскрывал суть анатомии животных, описывал механизм движения четвероногих, изучал рыб и моллюсков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
РЕШИТЕ 3 МАЛЕНЬКИХ номера, срочно 283 297 288
Ответить
Химия
ХИМИЯ 9 КЛАСС! ПОМОГИИИИИИТЕЕЕЕЕ! СРОООЧНО НА ЗАВТРА!
Ответить
Математика
Помогите решить номер 266
Ответить
География
Какая складчатость у алданского нагорья
Ответить
Алгебра
Вычеслить: (0.2) в 20 степени * на 5 в 21 степени + 2 в 6 степени * на 5 в 6 степени : на 10 в 5 ст??пени
Ответить