13 задание помогите решить пожалуйста очень срочно

Алгебра
13 задание помогите решить пожалуйста очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
если тангенс=-2/5, то котангенс =-5/2=-2,5
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