Какую азиацкую политику ввел Александр 3

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В последние годы царствования Александр III обратил внимание на Дальний Восток. Япония и США, пользуясь слабой связью региона с центром России грабили природные ресурсы края. Япония в 1895 г. разгромила Китай и приблизилась к русским границам.Столкновение с ней стало неизбежным и Россия начала сооружение Транссибирской железно-дорожной магистрали.В 1882 г. На завоеванных землях Туркмении возникла Закаспийская область. В 1885 г. Россия вышла к границе с Афганистаном заняв Кушку и Мерв.В 1885 г. была образована русско-английская комиссия по границам, которая в 1895 г. подготовила документ оформивший четкие границы России и Афганистана Т.о., включение в состав России Средней Азии завершилось.