141 номер. решите пожалуйста!! заранее спасибо.
Математика
141 номер. решите пожалуйста!! заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение чисел 4*5*9=180 делится на 2, 3, 6, 10.Т.о если 14580 делится на 180, то оно делится на все остальные числа.То же самое относится и к 23456100.Проверь.Умножь 180 на любое число и выполнишь второе требование.
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