(14x+21)*(1,8-0,3)=0
Алгебра
(14x+21)*(1,8-0,3)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(14х+21)*(1,8-0,3)=0 25,2х-4,2х+37,8-6,3=0 21х=6,3-37,8 21х=-31,5 х=-1,5
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