На одной карте расстояние между городами-3,6см На другой карте расстоние-5,4см Масштаб первой карты 1:12000000 Каков масштаб второй карты

Математика

На одной карте расстояние между городами-3,6см На другой карте расстоние-5,4см Масштаб первой карты 1:12000000 Каков масштаб второй карты

Автор: Гость