На одной карте расстояние между городами-3,6см На другой карте расстоние-5,4см Масштаб первой карты 1:12000000 Каков масштаб второй карты
Математика
На одной карте расстояние между городами-3,6см На другой карте расстоние-5,4см Масштаб первой карты 1:12000000 Каков масштаб второй карты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3,6 см *12000000=43200000 см- =432 км расстояние между городами2) 432 км:5,4 см =432000000:54=8000000(раз) во столько раз уменьшили расстояние на2-Й карте, т е М1:8000000
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