В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, не проверяемая ударением? 1) разд…валка, сф…рмулированный вопрос, зал…зать на дерево 2) эст…када, прец…дент, ф…номен 3) аб…немент, нагр…вание, настр…ение 4) ч…стота ...
Русский язык
В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, не проверяемая ударением? 1) разд…валка, сф…рмулированный вопрос, зал…зать на дерево 2) эст…када, прец…дент, ф…номен 3) аб…немент, нагр…вание, настр…ение 4) ч…стота посещений, кл…ёнка, р…сточек
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Гость:
Это строчка под номером 2.
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