15задание пожалуйста.
Русский язык
15задание пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
Бежал по дорожке,подарил подружке,вырос на грядке,везли по дороге,ходит по клетке,бросился к стае. Мальчик бежал по дорожке,чтобы сократить путь. тип связи-управление
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