Решить уравнения: -3(5у-3)+4(2у+5)=0 6(9-2х)+7(4х+3)=10 ЗАДАЧА:Масса трех кусков гранита 156 кг.Первый кусок гранита на 18 кг тяжелее другого,а второй на 15 кг легче третьего.Найдите массу каждого куска гранита.

Математика

Решить уравнения: -3(5у-3)+4(2у+5)=0 6(9-2х)+7(4х+3)=10 ЗАДАЧА:Масса трех кусков гранита 156 кг.Первый кусок гранита на 18 кг тяжелее другого,а второй на 15 кг легче третьего.Найдите массу каждого куска гранита.

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