Решить уравнения: -3(5у-3)+4(2у+5)=0 6(9-2х)+7(4х+3)=10 ЗАДАЧА:Масса трех кусков гранита 156 кг.Первый кусок гранита на 18 кг тяжелее другого,а второй на 15 кг легче третьего.Найдите массу каждого куска гранита.
Математика
Решить уравнения: -3(5у-3)+4(2у+5)=0 6(9-2х)+7(4х+3)=10 ЗАДАЧА:Масса трех кусков гранита 156 кг.Первый кусок гранита на 18 кг тяжелее другого,а второй на 15 кг легче третьего.Найдите массу каждого куска гранита.
Ответ(ы):
Гость:
-3(5у-3)+4(2у+5)=0 -15у+9+8у+20=0 -7у+29=0 -7у=-29 у=-29:(-7) у=29/7 у=4 1/7 Проверка: -3(5*4 1/7-3)+4(2*4 1/7+5)=0 -3(5*29/7-3)+4(2*29/7+5)=0 -3(145/7-3)+4(58/7+5)=0 -3(20 5/7-3)+4(8 2/7+5)=0 -3*17 5/7+4*13 2/7=0 -3*124/7+4*93/7=0 -372/7+372/7=0 0=0 6(9-2х)+7(4х+3)=10 54-12х+28х+21=10 16х+75=10 16х=10-75 16х=-65 х=-65:16 х=-65/16 х=-4 1/16 Проверка: 6(9-2*(-4 1/16))+7(4*(-4 1/16)+3)=10 6(9-2*(-65/16))+7(4*(-65/16)+3)=10 6(9+65/8)+7(3-65/4)=10 6(9+8 1/8)+7(3-16 1/4)=10 6*17 1/8+7(-13 1/4)=10 6*137/8+7(-53/4)=10 3*137/4-7*53/4=10 411/4-371/4=10 40/4=10 10=10 Задача Пусть х кг масса 2 куска гранита, тогда (х+18) кг масса 1 куска и (х+15) кг масса 3 куска. Масса 3х кусков гранита 156 кг. Составим уравнение: х+(х+18)+(х+15)=156 х+х+18+х+15=156 3х+33=156 3х=156-33 3х=123 х=123:3 х=41 кг масса 2 куска гранита 41+18=59 кг масса 1 куска 41+15=56 кг масса 3 куска Ответ: 41 кг, 59 кг и 56 кг Проверка: 41+59+56=156
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