1. почему нельзя долго употреблять ни дистиллированную, ни морскую воду? 2. что произойдёт с тканями, если компоненты внутренней среды будут содержать слишком мало или избыток солей? 3. почему в жару и при мышечной работе при...
Биология
1. почему нельзя долго употреблять ни дистиллированную, ни морскую воду? 2. что произойдёт с тканями, если компоненты внутренней среды будут содержать слишком мало или избыток солей? 3. почему в жару и при мышечной работе приходится увеличивать кол-во напитков в рационе? 4. когда происходит водное отравление и каковы его симптомы? 5. как правильно организовать питьевой режим в жаркий летний день? не очень длинные ответы, пожалуйста :)
Ответ(ы):
Гость:
1.Дистиллированная вода вымывает соли из организма соответственно нарушается водно солевой балланс.При употреблении морской воды почки могут не справиться с фильтрацией. 2.Ослабление дыхания и нарушение деятельности сердца.Хрупкость костей.Разрушение эмали зубов 3.В жару усиливается работа выделительной системы и организм увеличивает расход воды.Естественно этот расход надо восполнить.Поэтому количество напитков увеличивается 4.Отравление происходит при значительном увеличении нормы потребления воды.При этом наблюдаются мышечные судороги,деятельность сердца нарушается,нарушается деятельность мозга. 5.В жаркий день ннобходимо дробное потребление воды.Днем нужно пить больше ну а потом употреблять воду небольшими порциями.Это будет предохранять сердечно сосудистую систему от перегрузки
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