1. почему нельзя долго употреблять ни дистиллированную, ни морскую воду? 2. что произойдёт с тканями, если компоненты внутренней среды будут содержать слишком мало или избыток солей? 3. почему в жару и при мышечной работе при...

Биология

1. почему нельзя долго употреблять ни дистиллированную, ни морскую воду? 2. что произойдёт с тканями, если компоненты внутренней среды будут содержать слишком мало или избыток солей? 3. почему в жару и при мышечной работе приходится увеличивать кол-во напитков в рационе? 4. когда происходит водное отравление и каковы его симптомы? 5. как правильно организовать питьевой режим в жаркий летний день? не очень длинные ответы, пожалуйста :)

Автор: Гость