Составьте уравнение к задачи: в школьную столовую привезли 30 упаковок с минеральной водой тушить бутылок каждой упаковке несколько упаковок сока по 8 бутылок в каждой упаковке всего всего привезли 540 бутылок минеральной водо...
Математика
Составьте уравнение к задачи: в школьную столовую привезли 30 упаковок с минеральной водой тушить бутылок каждой упаковке несколько упаковок сока по 8 бутылок в каждой упаковке всего всего привезли 540 бутылок минеральной водой и соком сколько упаковок соком привезли в столовую.
Ответ(ы):
Гость:
540-8*30=X................
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