Составьте уравнение к задачи: в школьную столовую привезли 30 упаковок с минеральной водой тушить бутылок каждой упаковке несколько упаковок сока по 8 бутылок в каждой упаковке всего всего привезли 540 бутылок минеральной водо...

Математика

Составьте уравнение к задачи: в школьную столовую привезли 30 упаковок с минеральной водой тушить бутылок каждой упаковке несколько упаковок сока по 8 бутылок в каждой упаковке всего всего привезли 540 бутылок минеральной водой и соком сколько упаковок соком привезли в столовую.

Автор: Гость