Чему посвящена изображенная на рисунке сцена? где Согласно мифу она происходит? к??к зовут героя двеликана? в чем его обязанности? ержащего яблоки? Как зовут
История
Чему посвящена изображенная на рисунке сцена? где Согласно мифу она происходит? к??к зовут героя двеликана? в чем его обязанности? ержащего яблоки? Как зовут
Ответ(ы):
Гость:
Геракл служил царю Микен Эврисфею.Царь дал ему задание добыть золотые яблоки Гесперид, которые росли в саду на краю света. Геракл пришёл в то место, где держал небо Атлант.Он согласился помочь Гераклу, если тот подержит за него небо. Геракл согласился. Когда Атлант вернулся с яблоками, то захотел отнести их сам.Геракл хитростью вернул Атланта на его место. И отнёс яблоки.
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